Бандиты избили московскую пенсионерку и обокрали ее квартиру

Трое неизвестных на севере Москвы совершили разбойное нападение на квартиру пенсионерки. Пожилая женщина серьезно пострадала, сообщили АГН «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД

Инцидент произошел накануне вечером на улице Правды, д.4. В подъезде трое неизвестных в балаклавах (головной убор, закрывающий голову, лоб и лицо) напали на женщину 1949 года рождения в квартиру.

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Злоумышленники затолкали пенсионерку в ее квартиру, связали руки и избили ее. Затем незнакомцы похитили из жилища 58 тысяч рублей, ювелирные изделия и скрылись.

Пенсионерку госпитализировали, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленников разыскивают.

Напомним, в октябре прошлого года квартиру московского пенсионера воры обчистили более чем на 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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