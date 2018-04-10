Контрабанда стероидов: жительница Башкирии пойдет под суд за продажу анаболиков

34-летняя жительница Ишимбая пойдет под суд за контрабанду стероидов.

Дело было в ноябре прошлого года, женщина через интернет заказала из республики Беларусь 200 таблеток и 2 флакона анаболических стероидов для наращивания мышечной массы. Эти препараты запрещены к свободному обороту в России

— При получении международного почтового отправления с данными препаратами она была задержана сотрудниками таможни, — сообщили в ведомстве.

Обвиняемая признала свою вину в совершении преступления и пояснила, что препараты ей понадобились для собственных нужд — для занятия спортом. Уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд.