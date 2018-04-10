Ещё
Предотвращен теракт в ТЦ Саратова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предотвращен теракт в ТЦ Саратова 

Рамблер 1 час назад
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в марте спецслужба предотвратила теракт в одном из торговых центров Саратова. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Бортникова, сотрудники ФСБ ликвидировали трех членов ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). У них было найдено оружие и самодельная бомба мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.
ТАСС уточняет со ссылкой на Бортникова, что с начала 2018 года ФСБ предотвратила шесть терактов на стадии подготовки, в том числе на избирательных участках в Ингушетии и Башкирии.
В Ингушетии в ходе контртеррористической операции были ликвидированы два сторонника ИГ, которые попытались оказать вооруженное сопротивление. В Башкирии были задержаны два члена «праворадикальной группировки».
Ранее Бортников заявил, что за 2017 год ФСБ предотвратила 18 крупных терактов. По его словам, террористы планировали устроить атаки в Москве во время новогодних праздников и мартовских выборов президента.
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14896
Рубль продолжил резкое падение350
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России70
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым667
МиГ-31 превратили в крылатую ракету60
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение