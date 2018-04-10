Предотвращен теракт в ТЦ Саратова

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в марте спецслужба предотвратила теракт в одном из торговых центров Саратова . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бортникова, сотрудники ФСБ ликвидировали трех членов ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ ). У них было найдено оружие и самодельная бомба мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

Башкирии. ТАСС уточняет со ссылкой на Бортникова, что с начала 2018 года ФСБ предотвратила шесть терактов на стадии подготовки, в том числе на избирательных участках в Ингушетии

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции были ликвидированы два сторонника ИГ, которые попытались оказать вооруженное сопротивление. В Башкирии были задержаны два члена «праворадикальной группировки».