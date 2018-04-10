Трое неизвестных на севере Москвы избили, связали и ограбили пенсионерку в ее квартире

Вечером 9 апреля в полицию от граждан поступило сообщение о криках из квартиры на ул. Правды, д. 4. «Прибывшие оперативники установили, что в подъезде жилого дома трое неизвестных в балаклавах встретили женщину 1949 г. рождения, затолкнули ее в квартиру, где связали руки, нанесли пенсионерке побои и открыто похитили 58 тыс. руб. и ювелирные изделия. После этого злоумышленники скрылись», — сказали в столичном главке.

Пенсионерку доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Преступников ищут.