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Трое неизвестных на севере Москвы избили, связали и ограбили пенсионерку в ее квартире
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Трое неизвестных на севере Москвы избили, связали и ограбили пенсионерку в ее квартире 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Столичная полиция разыскивает преступников, совершивших разбойное нападение на квартиру пожилой женщины, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 9 апреля в полицию от граждан поступило сообщение о криках из квартиры на ул. Правды, д. 4. «Прибывшие оперативники установили, что в подъезде жилого дома трое неизвестных в балаклавах встретили женщину 1949 г. рождения, затолкнули ее в квартиру, где связали руки, нанесли пенсионерке побои и открыто похитили 58 тыс. руб. и ювелирные изделия. После этого злоумышленники скрылись», — сказали в столичном главке.
Пенсионерку доставили в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Преступников ищут.
Агентство «Москва»: последние новости
По факту нападения мужчины с ножом на пассажиров электрички Москва-Люблино возбуждено дело СК завершил расследование дела о похищении людей учредителями столичного фонда реабилитации «Почта России» пресекла деятельность группы похитителей посылок из сортировочного пункта в Москве
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