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Двух жительниц Волгоградской области осудили за финансирование боевиков в Сирии
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Двух жительниц Волгоградской области осудили за финансирование боевиков в Сирии 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор двум женщинам, собиравшим через интернет деньги для передачи боевикам террористических организаций в Сирии. Об этом сообщила во вторник официальный представитель военного суда Алена Катькало.
"Суд счел убедительными представленные доказательства в том, что жительницы Волгоградской области Юлдуз Алиева и Анастасия Шилихина с апреля по октябрь 2013 года через интернет собрали 23 тысячи рублей для поддержания террористических организаций, ведущих боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики", — сказала Катькало.
С согласия Алиевой и Шилихиной собранные деньги были переведены на банковские карты, используемые участниками НВФ и международных террористических организаций в Сирии.
Приговором суда обеих признали виновными в содействии террористической деятельности. Алиева проведет шесть, а Шилихина — пять лет в колонии общего режима.
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