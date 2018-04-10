Душевую кабину за 110 тысяч украли из подвала на Тверской улице

У москвички похитили душевую кабину, которую она оставила в подвале в центре Москвы Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает агентство «Москва» . Отмечается, что потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о том, что в сентябре 2017 года она приобрела душевую кабину за 110 тысяч рублей и оставила ее в подвале своего дома, предварительно договорившись с дворником. «В марте 2018 года в указанном помещении заявительница своей кабины не обнаружила», — рассказали в полиции. Инцидент произошел на Тверской улице в Тверском районе ЦАО Москвы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.