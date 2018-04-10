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Душевую кабину за 110 тысяч украли из подвала на Тверской улице
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Душевую кабину за 110 тысяч украли из подвала на Тверской улице 

ИД «Собеседник» 1 час назад
У москвички похитили душевую кабину, которую она оставила в подвале в центре Москвы.
Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает агентство «Москва». Отмечается, что потерпевшая обратилась в полицию и рассказала о том, что в сентябре 2017 года она приобрела душевую кабину за 110 тысяч рублей и оставила ее в подвале своего дома, предварительно договорившись с дворником.
«В марте 2018 года в указанном помещении заявительница своей кабины не обнаружила», — рассказали в полиции.
Инцидент произошел на Тверской улице в Тверском районе ЦАО Москвы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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