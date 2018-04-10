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Избитый прихожанином охранник мечети Петербурга умер в больнице
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Избитый прихожанином охранник мечети Петербурга умер в больнице 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Следователи завели уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины, который жестоко избил 70-летнего охранника Соборной мечети Санкт-Петербурга. Пострадавший впал в кому и умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Расследование ведется по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
По данным ведомства, днем 9 апреля молодой человек по неустановленной причине поссорился с охранником 1947 года рождения, а затем жестоко его избил.
Подозреваемый с признаками психического расстройства был доставлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
«Фонтанка» сообщала, что причиной конфликта между прихожанином и охранником стал богословский диспут. Прибывшие по вызову медики констатировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кому третьей степени и гематому на левом виске. Избиение происходило непосредственно в мечети между молитвами.
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