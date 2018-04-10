В Псковской области судили членов трансграничной ОПГ

По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Островского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.