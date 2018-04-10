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В Псковской области судили членов трансграничной ОПГ
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В Псковской области судили членов трансграничной ОПГ 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность трансграничной организованной преступной группы, состоящей из граждан РФ, специализирующихся на организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Островского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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