В Псковской области судили членов трансграничной ОПГ 

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность трансграничной организованной преступной группы, состоящей из граждан РФ, специализирующихся на организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам рассмотрения уголовного дела приговором Островского районного суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, и приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.