Акушерку в Татарстане обвинили в смерти новорожденного

Татарстане передали в суд уголовное дело в отношении акушерки, по вине которой скончался новорожденный ребенок.

По версии следствия, при обследовании роженицы врач не заметила, что у плода развивается внутриутробная гипоксия, и поэтому не приняла решение о проведении кесарева сечения.

После родов врачи приступили к реанимации ребенка, но через несколько часов младенец скончался от гипоксии, сообщает ProKazan.ru со ссылкой на прокуратуру

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Свою вину в случившемся акушерка полностью признала.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором 65-летняя акушерка вымогает взятку за кесарево сечение.

Кроме того, сообщалось, что в Ростове-на-Дону новорожденные тройняшки умерли один за другим.