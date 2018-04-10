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Акушерку в Татарстане обвинили в смерти новорожденного
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Акушерку в Татарстане обвинили в смерти новорожденного 

Ридус 48 минут назад
В Татарстане передали в суд уголовное дело в отношении акушерки, по вине которой скончался новорожденный ребенок.
По версии следствия, при обследовании роженицы врач не заметила, что у плода развивается внутриутробная гипоксия, и поэтому не приняла решение о проведении кесарева сечения.
После родов врачи приступили к реанимации ребенка, но через несколько часов младенец скончался от гипоксии, сообщает ProKazan.ru со ссылкой на прокуратуру.
В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Свою вину в случившемся акушерка полностью признала.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором 65-летняя акушерка вымогает взятку за кесарево сечение.
Кроме того, сообщалось, что в Ростове-на-Дону новорожденные тройняшки умерли один за другим.
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