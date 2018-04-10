Суд в Челябинске прервал слушания по делу о многомиллиардном ущербе дольщикам до 11 апреля

ЧЕЛЯБИНСК , 10 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков /. Центральный районный суд Челябинска 11 апреля продолжит разбирательства по делу о злоупотреблении полномочиями бывшим генеральным директором строительной компании «Гринфлайт» Сергеем Мануйловым , от действий которого дольщикам и компании причинен материальный вред на общую сумму свыше 10 млрд рублей, передает корр. ТАСС.

"Суд удаляется для оглашения приговора. Он будет оглашен завтра, начало оглашения в 13:00 (11:00 мск)", — сказала судья.

Слушания по делу начались во вторник. Суд заслушал часть пострадавших от действий Мануйлова. В прениях выступили представители обвинения и защиты. Прокурор в частности отметил, что общий ущерб от действий подсудимого превысил 10,093 млрд рублей.

По данным областной прокуратуры, Мануйлов, являясь гендиректором компании «Гринфлайт», с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму свыше 8,7 млрд рублей. Для «Гринфлайта» действия Мануйлова обернулись снижением способности удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанности по оплате обязательных платежей на общую на сумму свыше 1,3 млрд рублей.