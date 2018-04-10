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Экс-директор челябинской стройкомпании на суде признал свою вину
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Экс-директор челябинской стройкомпании на суде признал свою вину 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. Бывший директор строительной компании ООО «Гринфлайт» Сергей Мануйлов во вторник на заседании суда в Челябинске признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из-зала суда.
"В суд поступило представление прокурора Челябинской области применить особый порядок по уголовному делу в отношении Мануйлова… Мануйлов признал вину в инкриминируемых преступлениях… Кроме того, он дал новые подробные показания по данному уголовному делу", — сказала судья Ирина Шершикова.
Отвечая на вопросы потерпевших, Мануйлов заявил, что все недостроенные дома будут сданы до 1 января 2019 года. Говоря о возмещении ущерба, он сказал, что «денежных средств личных у меня нет».
Мануйлов обвиняется в мошенничестве, общая сумма ущерба от его действий составила 10,9 миллиарда рублей, сообщил на заседании суда представитель гособвинения. Кроме того, участники процесса, потерпевшие, выступавшие на заседании суда, просят назначить ему строгое наказание.
По данным Генпрокуратуры РФ, бывшее руководство «Гринфлайта», действуя через сторонние коммерческие структуры, заключило договоры с более чем 3,9 тысячи граждан на долевое строительство 29 жилых домов в микрорайоне «Академ сити» на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей, однако обязательства по 2,9 тысячи договоров своевременно выполнены не были. На основании материалов, переданных прокуратурой Челябинска в органы предварительного расследования, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
По данным прокуратуры региона, в ходе следствия учредителю и бывшему директору «Гринфлайт» Мануйлову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по факту совершения им ряда сделок, что причинило существенный вред правам и законным интересам «Гринфлайта». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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