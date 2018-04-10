Ещё
«Банкирши» с Алтая обманули двадцать крымских бизнесменов на 160 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Банкирши» с Алтая обманули двадцать крымских бизнесменов на 160 млн руб 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Престарелая пенсионерка из Алтайского края и ее 42-летняя дочь отправились под стражу за валютное мошенничество в Крыму. Женщины обманули 21 бизнесмена на 160 млн рублей, предлагая предпринимателям купить долю в их несуществующем бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Позиционируя себя успешными предпринимателями в банковской деятельности, злоумышленницы предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе, суля в дальнейшем выплату немалых процентов. Предполагалось открытие женщинами частного банка на территории полуострова", — говорится в сообщении ведомства.
Более того, злоумышленницы уверяли пострадавших, что имеют связи с высокопоставленными чиновниками. Как было установлено сотрудниками полиции, в действительности женщины не имели знакомств с представителями власти.
За несколько лет мошенницы получили 160 млн рублей от крымчан, которые с нетерпением ждали своих обещанных процентов. Когда «банкирши» поняли, что скрывать обман больше не получится, то заявили бизнесменам, что были ограблены и подали заявление в полицию, что также оказалось ложью.
На россиянок завели уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. На время расследования дела женщины будут находиться под арестом.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму ребенка убило током В Севастополе "доктор Айболит" получил за растление детей 19 лет колонии Пенсионерка против школьника: кража в Севастополе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков361
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД84
МиГ-31 превратили в крылатую ракету41
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину33
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение