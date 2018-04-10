«Банкирши» с Алтая обманули двадцать крымских бизнесменов на 160 млн руб

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 апр — РИА Новости Крым . Престарелая пенсионерка из Алтайского края и ее 42-летняя дочь отправились под стражу за валютное мошенничество в Крыму. Женщины обманули 21 бизнесмена на 160 млн рублей, предлагая предпринимателям купить долю в их несуществующем бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

"Позиционируя себя успешными предпринимателями в банковской деятельности, злоумышленницы предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе, суля в дальнейшем выплату немалых процентов. Предполагалось открытие женщинами частного банка на территории полуострова", — говорится в сообщении ведомства.

Более того, злоумышленницы уверяли пострадавших, что имеют связи с высокопоставленными чиновниками. Как было установлено сотрудниками полиции, в действительности женщины не имели знакомств с представителями власти.

За несколько лет мошенницы получили 160 млн рублей от крымчан, которые с нетерпением ждали своих обещанных процентов. Когда «банкирши» поняли, что скрывать обман больше не получится, то заявили бизнесменам, что были ограблены и подали заявление в полицию, что также оказалось ложью.

На россиянок завели уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. На время расследования дела женщины будут находиться под арестом.