В Башкирии аферисты обещали пенсионерам компенсацию за БАДы

В полицию Салавата пришел 44-летний мужчина и рассказал, что осенью прошлого года заказал препарат, на который возлагал большие надежды. Ждал день и ночь доставки, а когда получил добавки, понял, что именно эти препараты ему и были нужны. Но вот в марте этого года ему позвонили некие мужчины, которые назвались представителями органов соцзащиты и сообщили, что в БАДах, которые покупал мужчина, содержатся вредные вещества. Препараты якобы могут вызвать онкозаболевания, и теперь жителю Башкирии положена компенсация в размере более полумиллиона рублей. Но, чтобы получить их, необходимо сначала «заплатить госпошлину» в сумме 30 тысяч рублей.

Житель города Салавата был не на шутку перепуган за свое здоровье, но в то же время мысль о деньгах не давала ему покоя. Мужчина перевел на указанный звонившими счет 30 тысяч рублей и стал дожидаться положенной компенсации. Прошло несколько дней, до того момента, как мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

— Полицейские установили, что деньги переведены на счет жителя Самарской области . Ведется поиск мошенника. По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.

Полицейские призывают горожан осторожно относиться к обещаниям компенсации за некачественные лекарства. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пенсионеры, которые часто приобретают различные препараты, рекламируемые по телевизору.