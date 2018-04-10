В Крыму заведующий филиалом техникума раздавал липовые дипломы

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 апр — РИА Новости Крым . Заведующий Новоселовским филиалом госучреждения «Белогорский технологический техникум» подозревается в выдаче поддельных дипломов. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома.

По данным следствия, с января 2016 года по июнь 2017 года подозреваемый организовал незаконную выдачу документов о прохождении обучения и дипломов о среднем профессиональном образовании по ряду квалификаций учащимся, зачисленным в техникум, но фактически не проходившим обучение. Таким образом заведующий филиалом намеревался повысить показатели работы и выполнения плана набора студентов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.