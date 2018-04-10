Пенсионерка против школьника: кража в Севастополе

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от 36-летней жительницы Севастополя. Она сообщила, что у ее несовершеннолетнего сына похитили детскую сумку, в которой хранились два мобильных телефона и денежные средства.

"По горячим следам установили личность злоумышленницы и задержали ее. Ею оказалась 64-летняя жительница города. Как выяснилось, мальчик по невнимательности оставил сумку около школы на скамейке. Мимо проходящая женщина заметила оставленную вещь без присмотра, похитила ее, затем скрылась", — рассказали в МВД

Установить личность и местонахождение злоумышленницы помогли камеры видеонаблюдения и свидетели. Полицейские оперативно изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное по ч.1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ей грозит до двух лет лишения свободы.