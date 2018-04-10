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Безработные жители Приморья лишатся свободы за четыре тысячи рублей
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Безработные жители Приморья лишатся свободы за четыре тысячи рублей 

Primpress 53 минуты назад
Фото: Primpress
Сотрудниками уголовного розыска линейного пункта полиции на станции Гродеково в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое жителей поселка Пограничного, подозреваемых в хищении 210 метров силового кабеля с территории строящегося погрузочного комплекса, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России на транспорте.
Установлено, что один из подозреваемых ранее был судим за совершение аналогичных преступлений, оба нигде не работают.
Мужчины свободно проникли на территорию железнодорожного объекта, сняли кабель с крепежа, расположенного на заборе, и сдали в приемный пункт металлолома за четыре тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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