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Директор крымского филиала «НЭСК-электросети» объявлен в розыск
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Директор крымского филиала «НЭСК-электросети» объявлен в розыск 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 апреля — Новая Кубань. СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает о возбуждении уголовного дела.
Фигурантом является руководитель филиала АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть». В компанию обратился гражданин, планировавший приобрести производственную базу, отключенную от подачи электроэнергии.
Был установлен факт безучетного ее потребления. Он поинтересовался, как решить проблему с образовавшимся долгом за электричество. Его сумма превысила 3,6 миллионов рублей.
Директор филиала АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть» предложил заплатить ему миллион рублей и вопрос будет закрыт. Бизнесмен сообщил о факте коррупции в уполномоченные ведомства.
28 марта состоялась передача денег. Фигурант уголовного дела получил указанную сумму, находясь в своей машине, и успел скрыться.
Согласно сведениям с официальной страницы АО «НЭСК-электросети», директором филиала является Фролов Денис Юрьевич.
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