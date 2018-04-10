Директор крымского филиала «НЭСК-электросети» объявлен в розыск

Фигурантом является руководитель филиала АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть». В компанию обратился гражданин, планировавший приобрести производственную базу, отключенную от подачи электроэнергии.

Был установлен факт безучетного ее потребления. Он поинтересовался, как решить проблему с образовавшимся долгом за электричество. Его сумма превысила 3,6 миллионов рублей.

Директор филиала АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть» предложил заплатить ему миллион рублей и вопрос будет закрыт. Бизнесмен сообщил о факте коррупции в уполномоченные ведомства.

28 марта состоялась передача денег. Фигурант уголовного дела получил указанную сумму, находясь в своей машине, и успел скрыться.