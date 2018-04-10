Похищали и убивали людей: в Нижнем Новгороде завершено расследование в отношении банды «черных риелторов»

Расследование уголовного дела в отношении преступной банды, которая похищала людей и незаконно присваивала их квартиры, завершено в Нижнем Новгороде. Всего по делу проходят десять граждан, трое из которых экс-полицейские. Об этом сообщает следственный комитет по Нижегородской области.

По версии следствия, группировка была создана в начале 2014 года. Ее участники незаконно лишали граждан свободы, занимались вымогательством, мошенничеством и убийствами.

Так, летом 2014 года у 56-летнего гражданина соучастники незаконно отобрали право собственности на его квартиру. Родственники мужчины обратились в полицию, а потерпевшего поместили в клинику для лечения от алкогольной зависимости. Однако преступники нашли его и выбросили из окна, обставив все как самоубийство.

Еще два потерпевших были похищены полицейскими — участниками группировки. Преступники требовали от мужчин отписать им свои квартиры. Одного из потерпевших в итоге забили до смерти.

Всего с 2014 по 2016 год участники банды похитили квартиры у семи граждан. Трое потерпевших были убиты и еще двое — похищены. Все они проживали одиноко и злоупотребляли алкоголем. Ущерб для потерпевших составил почти 11 миллионов рублей.

Также было установлено, что летом 2016 года участковый полиции вместе с подельниками осуществили врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области . Своими действиями они нанесли ущерб свыше 28 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении преступников было возбуждено летом 2017 года.

Один участник группировки согласился содействовать следствию и признал свою вину. Еще одни 42-летний обвиняемый находится в бегах и объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двое бывших нижегородских адвокатов обвиняются в мошенничестве.