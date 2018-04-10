Полицейские задержали угонщиков иномарки за 2 млн руб в Одинцове 

Полицейские задержали троих жителей Ленинградской области в возрасте от 33-х до 49-х лет, подозреваемых в совершении кражи автомобиля иностранного производства в подмосковном Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, совершили кражу внедорожника, припаркованного возле одного из домов на улице Маршала Бирюзова. Перегнав машину на соседнюю улицу, правонарушители заменили государственные регистрационные номера. Общий материальный ущерб составил 2 миллиона рублей», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Подозреваемых задержали в Солнечногорском районе. При обыске арендованного ими дома оперативники обнаружили программаторы чип-ключей на автомобили японского производства, провороты личинок дверей, подавители сигналов GSM, автозапчасти с VIN-номерами, документы на автомашины и 25 комплектов государственных номерных знаков.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу.