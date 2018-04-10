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В Москве задержан мужчина, пытавшийся сбыть орден и медали ВОВ
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В Москве задержан мужчина, пытавшийся сбыть орден и медали ВОВ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался продать орден и медали Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Мужчина был задержан, когда пытался продать орден Великой Отечественной войны 1-й степени, медали «Ветеран труда», «За оборону Ленинграда», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Исследованием установлено, что все награды являются подлинными и представляют собой историко-культурную ценность", — сказал собеседник агентства.
Как утверждает задержанный, награды ему достались от близких родственников. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 324 ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград") УК РФ.
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