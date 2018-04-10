«Приморским партизанам» вынесли обвинительный вердикт

Приморский краевой суд признал виновными фигурантов дела «приморских партизан». В суде сегодня проходит третье рассмотрение, сообщило РИА «Новости» . Речь идет о разбойном нападении, в ходе которого были убиты четыре человека 27 сентября 2009 года.

Мнения присяжных относительно Александра Ковтуна разделились поровну: половина посчитала, что он заслуживает снисхождения, половина — наоборот.

В отношении Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова присяжные были более единодушны и посчитали их заслуживающими снисхождения.

Банда «приморских партизан» прославилась громкими убийствами сотрудников правоохранительных органов и обычных граждан. Кроме того, они занимались угоном автомобилей и совершали вооруженные нападения на отделы полиции на Дальнем Востоке.