«Приморским партизанам» вынесли обвинительный вердикт 

Приморский краевой суд признал виновными фигурантов дела «приморских партизан». В суде сегодня проходит третье рассмотрение, сообщило РИА «Новости». Речь идет о разбойном нападении, в ходе которого были убиты четыре человека 27 сентября 2009 года.
Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали себя виновными. Владимир Илютиков и Александр Ковтун не стали свидетельствовать против себя, ссылаясь на соответствующую статью.
Мнения присяжных относительно Александра Ковтуна разделились поровну: половина посчитала, что он заслуживает снисхождения, половина — наоборот.
В отношении Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова присяжные были более единодушны и посчитали их заслуживающими снисхождения.
Банда «приморских партизан» прославилась громкими убийствами сотрудников правоохранительных органов и обычных граждан. Кроме того, они занимались угоном автомобилей и совершали вооруженные нападения на отделы полиции на Дальнем Востоке.
Бывший глава города Благовещенска Александр Мигуля, обвиненный в коррупции, вышел на свободу по УДО. Изначально он был приговорен к девяти годам лишения свободы, потом срок уменьшили до 7 семи лет за счет того, что вышел срок давности наказания по одной из статей. В итоге за решеткой он провел всего два года и восемь месяцев.