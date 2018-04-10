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По факту нападения мужчины с ножом на пассажиров электрички Москва-Люблино возбуждено дело
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По факту нападения мужчины с ножом на пассажиров электрички Москва-Люблино возбуждено дело 

Агентство «Москва» 1 час назад
В отношении 55-летнего мужчины, ранившего ножом двух пассажиров электрички, возбуждено уголовное дело, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в управлении на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.
«При сопровождении электропоезда сообщением Москва-Каланчевская-Люблино во время следования от станции «Каланчевская» к сотрудникам полиции ЛУ МВД России на станции Москва-Курская обратилась одна из пассажирок. Женщина сообщила о происходящем в соседнем вагоне конфликте между ее спутниками и неизвестным ей гражданином. Полицейские незамедлительно проследовали на место происшествия, где задержали 55-летнего мужчину, который из хулиганских побуждений нанес своим оппонентам ножевые ранения: 30-летний житель Климовска Московской области получил непроникающее ранение грудной клетки, а 29-летний уроженец Республики Марий Эл резаную рану предплечья и правой кисти», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту отделом дознания ЛУ МВД России на станции Москва-Курская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство совершенное с применением оружия на транспорте). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ. Ведется расследование.
В управлении подчеркнули, что это первый случай применения данной диспозиции ст. 213 УК РФ в Москве на железнодорожном транспорте.
Пункт «в» в ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования) законодательно введен 3 апреля 2017 г. (Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. N 60-ФЗ).
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