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Директоров двух заводов «Воентелекома» осудили за хищение средств оборонзаказа
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Директоров двух заводов «Воентелекома» осудили за хищение средств оборонзаказа 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: Северпост
В Мурманске вынесли приговор по делу бывших директоров филиалов ОАО «Воентелеком» — 826 ремонтного завода средств связи и 22 экспериментального завода средств связи. Обоих менеджеров признали виновными в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа, а одному из них в дело добавили эпизод с хищением техники с его предприятия.
Семь лет за растрату
О вынесении приговора экс-директору ремонтного завода средств связи Даниле Хохрякову и бывшему руководителю экспериментального завода средств связи «Воентелекома» Андрею Щербакову сообщили в управлении ФСБ по Северному флоту. Именно оперативники этого управления в 2016 году инициировали возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении связистов, выявив хищения на госзакупках.
Правоохранители установили, что подельники, руководя филиалами «Воентелекома» в Мурманске и Московской области, подделывали документы, завышая стоимость ремонта средств связи, заказываемого министерством обороны. Разницу мошенники распределяли между собой.
Первым в поле зрения силовиков попал Щербаков, благодаря показаниям которого следователи вышли и на Хохрякова — его задержали в 2016 году. Расследуя дело о мошенничестве, правоохранители установили, что Хохряков также отчуждал имущество возглавляемого им завода и присваивал, похитив автомобильную технику стоимостью 1,2 млн рублей. Перед судом директор ремонтного завода предстал по обвинению в моошенничестве, растрате, присвоении и злоупотреблении полномочиями.
Суд приговорил коррупционера к семи годам лишения свободы и миллионному штрафу, а его подельника Щербакову судья назначил пять лет лишения свободы и 900 тысяч рублей штрафа. Также «Воентелеком» подал иск к своим бывшим сотрудникам, отсудив у них 9,5 млн рублей.
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 Ещё 2 источника 
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