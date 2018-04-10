Ещё
СК завершил расследование дела о похищении людей учредителями столичного фонда реабилитации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК завершил расследование дела о похищении людей учредителями столичного фонда реабилитации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следователи завершили расследование по уголовному делу о похищении людей и незаконном лишении свободы учредителями столичного фонда социальной реабилитации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, в 2015-2016 г. обвиняемые — Александр Земляной, Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков — учредили Благотворительного фонда социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление», чтобы под видом оказания медицинской помощи похищать и незаконно лишать свободы граждан, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.
«Родители наркозависимых лиц неоднократно обращались к сотрудникам фонда с просьбой провести лечение их совершеннолетних детей от наркотической зависимости, полагая, что им будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако фигуранты уголовного дела перевозили потерпевших в различные квартиры в Москве, где удерживали против их воли, не оказывая какой-либо специализированной помощи», — пояснили в ведомстве.
В июне 2015 г. одного молодого человека обвиняемые перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области, но потерпевшему удалось скрыться и вернуться домой. Другой случай произошел в 2017 г., когда «пациент», будучи запертым в столичной квартире, смог написать записку с просьбой о помощи и бросить ее в окно. Соседи прочли послание и обратились в правоохранительные органы, после чего злоумышленников задержали. Против соучастников возбудили уголовное дело о похищении граждан и незаконном лишении свободы.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сказали в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
СК возбудил дело после обнаружения трех трупов на земельном участке в Раменском районе «Почта России» пресекла деятельность группы похитителей посылок из сортировочного пункта в Москве По факту нападения мужчины с ножом на пассажиров электрички Москва-Люблино возбуждено дело
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14857
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым744
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России46
Сын Табакова взбесил народ154
Рубль ждет технический отскок210
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение