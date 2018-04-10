СК завершил расследование дела о похищении людей учредителями столичного фонда реабилитации

Следователи завершили расследование по уголовному делу о похищении людей и незаконном лишении свободы учредителями столичного фонда социальной реабилитации. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в 2015-2016 г. обвиняемые — Александр Земляной , Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков — учредили Благотворительного фонда социальной реабилитации зависимых от пагубных привычек «Восстановление», чтобы под видом оказания медицинской помощи похищать и незаконно лишать свободы граждан, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.

«Родители наркозависимых лиц неоднократно обращались к сотрудникам фонда с просьбой провести лечение их совершеннолетних детей от наркотической зависимости, полагая, что им будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако фигуранты уголовного дела перевозили потерпевших в различные квартиры в Москве , где удерживали против их воли, не оказывая какой-либо специализированной помощи», — пояснили в ведомстве.

В июне 2015 г. одного молодого человека обвиняемые перевезли на остров на озере Селигер в Тверской области , но потерпевшему удалось скрыться и вернуться домой. Другой случай произошел в 2017 г., когда «пациент», будучи запертым в столичной квартире, смог написать записку с просьбой о помощи и бросить ее в окно. Соседи прочли послание и обратились в правоохранительные органы , после чего злоумышленников задержали. Против соучастников возбудили уголовное дело о похищении граждан и незаконном лишении свободы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — сказали в пресс-службе.