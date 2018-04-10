На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы

Пятигорске. Предварительным следствием установлено, что участники банды совершили разбойное нападение и два факта вымогательства в Кисловодске

В обоих случаях вымогательства злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, требовали у потерпевших передачи денежных средств в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, они подозреваются в совершении разбойного нападения в городе Кисловодске. Участники группы, угрожая пистолетом, похитили у мужчины автомобиль отечественного производства стоимостью 270 тысяч рублей.

Следствием также установлено, что организатор банды, под угрозой применения насилия требовал у гражданина 100 тысяч рублей якобы за возврат долга третьему лицу. Незаконная деятельность банды пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

В результате обысковых мероприятий у двоих участников противоправной деятельности изъяты наркотические вещества, которые согласно проведенному исследованию являются героином массой более 7 граммов и спайсом.

Следствием возбуждено 7 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Опрошены потерпевшие, свидетели и возможные очевидцы преступлений.

Троим участникам банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое — объявлены в розыск. В отношении разыскиваемых уголовное дело выделено в отдельное производство.

В результате слаженной работы следствия и сотрудников УФСБ по Ставропольскому краю собрана доказательственная база.

Троим злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209, ст. 222, ст. 162, ст. 163, ст. 228 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу.