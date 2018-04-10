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На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы
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На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении вооруженной группы, в состав которой вошли пяти человек.
Предварительным следствием установлено, что участники банды совершили разбойное нападение и два факта вымогательства в Кисловодске и Пятигорске.
В обоих случаях вымогательства злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, требовали у потерпевших передачи денежных средств в размере от 250 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, они подозреваются в совершении разбойного нападения в городе Кисловодске. Участники группы, угрожая пистолетом, похитили у мужчины автомобиль отечественного производства стоимостью 270 тысяч рублей.
Следствием также установлено, что организатор банды, под угрозой применения насилия требовал у гражданина 100 тысяч рублей якобы за возврат долга третьему лицу. Незаконная деятельность банды пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.
В результате обысковых мероприятий у двоих участников противоправной деятельности изъяты наркотические вещества, которые согласно проведенному исследованию являются героином массой более 7 граммов и спайсом.
Следствием возбуждено 7 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Опрошены потерпевшие, свидетели и возможные очевидцы преступлений.
Троим участникам банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое — объявлены в розыск. В отношении разыскиваемых уголовное дело выделено в отдельное производство.
В результате слаженной работы следствия и сотрудников УФСБ по Ставропольскому краю собрана доказательственная база.
Троим злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209, ст. 222, ст. 162, ст. 163, ст. 228 УК РФ.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу.
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