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Злоумышленник вынес из квартиры пенсионерки на северо-востоке столицы 4 миллиона рублей
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Злоумышленник вынес из квартиры пенсионерки на северо-востоке столицы 4 миллиона рублей 

Вечерняя Москва 28 минут назад
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Злоумышленник вынес из квартиры пожилой женщины на северо-востоке столицы сейф с четырьмя миллионами рублей.
По информации пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по Москве, в ночь на 9 апреля в отделение полиции обратился женщина 1954 года рождения. Она сообщила, что ее квартиру, расположенную в доме на улице Абрамцевская, обокрали.
— Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и похитил сейф с находившимися в нем четырьмя миллионами рублей, — сообщил сотрудник пресс-службы ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Столичные полицейские устанавливают личность злоумышленника, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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