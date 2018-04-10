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Привокзальное знакомство обернулось грабежом. Пострадавший остался без денег и телефона
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Привокзальное знакомство обернулось грабежом. Пострадавший остался без денег и телефона 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое транспортные полицейские задержали на вокзале мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже.
Их разыскивали по обращению мужчины, который рано утром 9 апреля сообщил сотрудникам патрульно-постовой службы, обеспечивающим охрану порядка на вокзале станции Новый Уренгой, что вблизи вокзала двое неизвестных несколько раз ударили его, а после ограбили, похитив дорогой телефон и 4700 рублей. И хотя правонарушение совершено не на территории вокзала, сотрудники транспортной полиции сразу приступили к поиску злоумышленников. Обследовав территорию железнодорожного вокзала и прилегающей территории, они задержали подозреваемых в грабеже.
Пьяные мужчина и женщина находились в одном из залов вокзала, их доставили в транспортную полицию, где в ходе личного досмотра изъяли похищенный телефон стоимостью 5500 рублей.
Проверка показала, что житель Башкортостана познакомился с мужчиной и его подругой, живущими в Новом Уренгое, вблизи вокзала. Закрепить знакомство решили в ближайшем кафе за распитием горячительных напитков. Спустя несколько часов компания повздорила и, выйдя на улицу, мужчина с женщиной несколько раз ударили нового знакомого и вытащили из его карманов телефон и деньги. Сразу после случившегося потерпевший обратился к сотрудникам полиции, а злоумышленники, потратив все похищенные деньги, пришли на вокзал, но не смогли пояснить для чего.
Сотрудники транспортной полиции составили на всех участников инцидента административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. Кроме того, в ближайшее время примут процессуальное решение по подозреваемым в грабеже.
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