Привокзальное знакомство обернулось грабежом. Пострадавший остался без денег и телефона

В Новом Уренгое транспортные полицейские задержали на вокзале мужчину и женщину, подозреваемых в грабеже.

Их разыскивали по обращению мужчины, который рано утром 9 апреля сообщил сотрудникам патрульно-постовой службы, обеспечивающим охрану порядка на вокзале станции Новый Уренгой, что вблизи вокзала двое неизвестных несколько раз ударили его, а после ограбили, похитив дорогой телефон и 4700 рублей. И хотя правонарушение совершено не на территории вокзала, сотрудники транспортной полиции сразу приступили к поиску злоумышленников. Обследовав территорию железнодорожного вокзала и прилегающей территории, они задержали подозреваемых в грабеже.

Пьяные мужчина и женщина находились в одном из залов вокзала, их доставили в транспортную полицию, где в ходе личного досмотра изъяли похищенный телефон стоимостью 5500 рублей.

Проверка показала, что житель Башкортостана познакомился с мужчиной и его подругой, живущими в Новом Уренгое, вблизи вокзала. Закрепить знакомство решили в ближайшем кафе за распитием горячительных напитков. Спустя несколько часов компания повздорила и, выйдя на улицу, мужчина с женщиной несколько раз ударили нового знакомого и вытащили из его карманов телефон и деньги. Сразу после случившегося потерпевший обратился к сотрудникам полиции, а злоумышленники, потратив все похищенные деньги, пришли на вокзал, но не смогли пояснить для чего.