Экс-полицейские подозреваются в получении взятки в Каменске-Шахтинском

По версии следствия, правоохранители потребовали 200 тыс. рублей от предпринимательницы за возврат ранее изъятого товара и непривлечение к ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции.

Женщина заявила о требовании полицейских в ГУСБ МВД России. Подозреваемых задержали.

В настоящее время экс-полицейские заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).