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Экс-полицейские подозреваются в получении взятки в Каменске-Шахтинском
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Экс-полицейские подозреваются в получении взятки в Каменске-Шахтинском 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Двое бывших полицейских подозреваются в получении взятки в Каменске-Шахтинском, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, правоохранители потребовали 200 тыс. рублей от предпринимательницы за возврат ранее изъятого товара и непривлечение к ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции.
Женщина заявила о требовании полицейских в ГУСБ МВД России. Подозреваемых задержали.
В настоящее время экс-полицейские заключены под стражу. В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
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