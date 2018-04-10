Пьяный мужчина насмерть забил женщину на северо‑востоке Москвы

Тело избитой женщины обнаружили в квартире на улице Чичерина в Бабушкинском районе столицы, подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

Седьмого апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Чичерина, 10-1. В квартире полицейские обнаружили тело безработной женщины 1978 года рождения с множественными гематомами лица и тела.

«В квартире задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1967 года рождения, который в результате ссоры руками причинил потерпевшей указанные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.