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Пьяный мужчина насмерть забил женщину на северо‑востоке Москвы
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Пьяный мужчина насмерть забил женщину на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Тело избитой женщины обнаружили в квартире на улице Чичерина в Бабушкинском районе столицы, подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Седьмого апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: улица Чичерина, 10-1. В квартире полицейские обнаружили тело безработной женщины 1978 года рождения с множественными гематомами лица и тела.
«В квартире задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина 1967 года рождения, который в результате ссоры руками причинил потерпевшей указанные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.
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