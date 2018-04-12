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В Тюменской области задержан гражданин по подозрению в сбыте особо крупной партии наркотиков
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В Тюменской области задержан гражданин по подозрению в сбыте особо крупной партии наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проводимого комплекса мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, оперуполномоченными УНК УМВД России по Тюменской области установлен гражданин, специализирующийся на сбыте наркотических средств синтетического ряда с использованием интернет-приложений. По имеющейся оперативной информации, он хранил по месту своего проживания в Тобольске партию наркотиков, занимался их фасовкой и оборудовал тайники с наркотиками на территории городов Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тобольск.
24-летнего подозреваемого оперативники задержали в лесном массиве неподалеку от Заводоуковска в момент подготовки им «закладки». В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили 114 свертков с наркотическим средством, приготовленных к сбыту.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следственных действий, проводимых в рамках расследуемого уголовного дела, по месту проживания фигуранта полицейскими изъято более 2,5 килограмма различных наркотических средств синтетического ряда. По решению суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
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