В Тюменской области задержан гражданин по подозрению в сбыте особо крупной партии наркотиков

Заводоуковск, В ходе проводимого комплекса мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, оперуполномоченными УНК УМВД России по Тюменской области установлен гражданин, специализирующийся на сбыте наркотических средств синтетического ряда с использованием интернет-приложений. По имеющейся оперативной информации, он хранил по месту своего проживания в Тобольске партию наркотиков, занимался их фасовкой и оборудовал тайники с наркотиками на территории городов Ишим Ялуторовск и Тобольск.

24-летнего подозреваемого оперативники задержали в лесном массиве неподалеку от Заводоуковска в момент подготовки им «закладки». В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили 114 свертков с наркотическим средством, приготовленных к сбыту.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следственных действий, проводимых в рамках расследуемого уголовного дела, по месту проживания фигуранта полицейскими изъято более 2,5 килограмма различных наркотических средств синтетического ряда. По решению суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.