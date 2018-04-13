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В Тюменской области полицейские изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики в крупном размере
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В Тюменской области полицейские изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики в крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: tumix.ru
Полицейские на территории обслуживаемой Межмуниципальным отделом МВД России «Тюменский» продолжают мероприятия, направленные на раскрытие и предотвращение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Накануне в лесном массиве вблизи поселка Боровский сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, проверяя оперативную информацию, остановили автомобиль ВАЗ под управлением ранее не судимого местного жителя 1993 года рождения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили у фигуранта два свертка с порошкообразным веществом, которые изъяли и отправили на экспертизу. Результаты проведенного исследования показали, что вещество является синтетическим наркотическим средством «спайс» массой более 4 граммов и более 0,48 граммов «соли».
Молодого человека доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный полностью признал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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