В Тюменской области полицейские изъяли из незаконного оборота синтетические наркотики в крупном размере

Полицейские на территории обслуживаемой Межмуниципальным отделом МВД России «Тюменский» продолжают мероприятия, направленные на раскрытие и предотвращение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Накануне в лесном массиве вблизи поселка Боровский сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, проверяя оперативную информацию, остановили автомобиль ВАЗ под управлением ранее не судимого местного жителя 1993 года рождения. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили у фигуранта два свертка с порошкообразным веществом, которые изъяли и отправили на экспертизу. Результаты проведенного исследования показали, что вещество является синтетическим наркотическим средством «спайс» массой более 4 граммов и более 0,48 граммов «соли».

Молодого человека доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Свою вину задержанный полностью признал.