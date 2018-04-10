В Алуште двум женщинам предъявлено обвинение в совершении серии мошенничества

Позиционируя себя успешными предпринимателями в банковской деятельности, злоумышленницы предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе, суля в дальнейшем выплату немалых процентов. Предполагалось открытие женщинами частного банка на территории полуострова. При этом они апеллировали связями с высокопоставленными лицами, которыми, как было установлено сотрудниками полиции, в действительности не обладали.

При помощи такой схемы обвиняемые в течение нескольких лет завладевали денежными средствами граждан. Обещанные проценты предприниматели так и не получили. Когда скрывать обман стало невозможно, злоумышленницы заявили «компаньонам», что подверглись ограблению и даже написали заявление в полицию. Однако их показания полицейские тщательно проверили и уличили во лжи.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Алуште женщинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3, 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе следственных действий установлен 21 потерпевший от противоправных действий обвиняемых. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил более 160 млн рублей.

Согласно действующему законодательству, обвиняемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Злоумышленницы находятся по стражей.