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В Приамурье перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в реализации фальсифицированного алкоголя в особо крупном размере
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В Приамурье перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в реализации фальсифицированного алкоголя в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
Следователями МО МВД России «Тындинский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей г. Тынды. Мужчины, 1962 и 1972 годов рождения, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
В марте 2017 года в Тынде сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области и регионального УФСБ изъяли крупную партию алкоголя различных наименований и производителей, маркированного федеральными специальными марками с признаками подделки.
Операцию по пресечению незаконной деятельности в сфере оборота алкогольной продукции провели по нескольким адресам.
Полицейскими изъято в общей сложности около 13000 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок. Согласно заключениям экспертов, данная продукция промаркирована поддельными федеральными специальными марками.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, действуя организованной группой, приобретали, хранили и перевозили в целях сбыта алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, на общую сумму свыше 2,4 миллиона рублей, что является особо крупным размером.
В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Его фигуранты предстанут перед судом.
Согласно действующему законодательству за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.
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