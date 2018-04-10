В Приамурье перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в реализации фальсифицированного алкоголя в особо крупном размере

Следователями МО МВД России «Тындинский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей г. Тынды . Мужчины, 1962 и 1972 годов рождения, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

В марте 2017 года в Тынде сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области и регионального УФСБ изъяли крупную партию алкоголя различных наименований и производителей, маркированного федеральными специальными марками с признаками подделки.

Операцию по пресечению незаконной деятельности в сфере оборота алкогольной продукции провели по нескольким адресам.

Полицейскими изъято в общей сложности около 13000 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок. Согласно заключениям экспертов, данная продукция промаркирована поддельными федеральными специальными марками.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые, действуя организованной группой, приобретали, хранили и перевозили в целях сбыта алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, на общую сумму свыше 2,4 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Его фигуранты предстанут перед судом.

Согласно действующему законодательству за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.