В Новом Уренгое за серию угонов судят группу подростков

В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела о серии угонов, совершенной группой подростков.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, юноши обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ («неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору») и частью 2 статьи 325 УК РФ («похищение у гражданина важного личного документа»).

«В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины несовершеннолетних граждан, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «ФедералПресс» , с 6 по 9 января трое подростков, совершили четыре угона автомобилей. В одной из машин они похитили водительские права. После задержания они пояснили, что хотели покататься по городу. В ходе расследования было установлено, что в момент совершения преступлений они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: sledcom.ru.