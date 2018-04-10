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В Новом Уренгое за серию угонов судят группу подростков
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В Новом Уренгое за серию угонов судят группу подростков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Новом Уренгое завершено расследование уголовного дела о серии угонов, совершенной группой подростков.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, юноши обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ («неправомерное завладение автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору») и частью 2 статьи 325 УК РФ («похищение у гражданина важного личного документа»).
«В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины несовершеннолетних граждан, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал «ФедералПресс», с 6 по 9 января трое подростков, совершили четыре угона автомобилей. В одной из машин они похитили водительские права. После задержания они пояснили, что хотели покататься по городу. В ходе расследования было установлено, что в момент совершения преступлений они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: sledcom.ru.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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