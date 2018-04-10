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Жителей Плюссы будут судить за незаконное проведение азартных игр
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Жителей Плюссы будут судить за незаконное проведение азартных игр 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокурор Плюсского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Плюссы, сообщили в прокуратуре Псковской области. Они обвиняются в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны группой лиц.
Установлено, что в 2015 году мужчины разместили в одном из жилых домов в Плюссе игровые автоматы и, выполняя функции управляющего и администратора-кассира, получали от граждан денежные средства от незаконной деятельности.
Уголовное дело направлено в Плюсский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 2 ст. 171.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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