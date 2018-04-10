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Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»
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Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»
РИА Новости
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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РИА НОВОСТИ
. ПРИСЯЖНЫЕ ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМИ ФИГУРАНТОВ ДЕЛА «ПРИМОРСКИХ ПАРТИЗАН», ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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