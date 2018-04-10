Участника наркогруппировки, действовавшей 12 лет назад, осудят в Нижегородской области

Участника наркогруппировки, деятельность которой была пресечена в 2006 году, осудят в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД , 12 лет назад были задержаны все пять участников ОПГ, занимавшихся сбытом наркотиков в Балахнинском районе.

Однако позднее, один из злоумышленников скрылся от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск.

В декабре 2017 года 35-летний мужчина был задержан в Перми , где он проживал под чужими документами.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Балахнинский городской суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 500 тысяч рублей.