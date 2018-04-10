В Белгородской области нашли завёрнутое в одеяло тело мужчины

В Ракитиянском районе нашли тело 36-летнего мужчины, завёрнутое в одеяло, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент случился 4 апреля. 36-летний мужчина гостил у 38-летнего знакомого в селе Центральное Ракитянского района. Гость начал надсмехаться над физическим недостатком хозяина дома. Мужчину это разозлило — он взял нож и ударил им гостя.

Спустя сутки мужчина вывез тело 36-летнего знакомого в лесополосу возле села. Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.