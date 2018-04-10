Ещё
В Белгородской области нашли завёрнутое в одеяло тело мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белгородской области нашли завёрнутое в одеяло тело мужчины 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ракитиянском районе нашли тело 36-летнего мужчины, завёрнутое в одеяло, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Инцидент случился 4 апреля. 36-летний мужчина гостил у 38-летнего знакомого в селе Центральное Ракитянского района. Гость начал надсмехаться над физическим недостатком хозяина дома. Мужчину это разозлило — он взял нож и ударил им гостя.
Спустя сутки мужчина вывез тело 36-летнего знакомого в лесополосу возле села. Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
АиФ: последние новости
Курскому чиновнику предъявили обвинение в получении крупной взятки Руководитель клининговой компании под Липецком 1,5 года не платил налоги Воронежец убил двоюродного брата и замуровал его тело в бетонном подвале
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков362
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД78
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину32
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение