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Жительница Приморья принесла работодателю поддельную санитарную книжку
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Жительница Приморья принесла работодателю поддельную санитарную книжку 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Во время одной из проверок коммерческой компании участковый полиции в Уссурийске обнаружил признаки подделки оттисков печатей и штампов в санитарной книжке одной из сотрудниц предприятия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В связи с этим в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Злоумышленнице грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.
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