Жительница Приморья принесла работодателю поддельную санитарную книжку

Во время одной из проверок коммерческой компании участковый полиции Уссурийске обнаружил признаки подделки оттисков печатей и штампов в санитарной книжке одной из сотрудниц предприятия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

В связи с этим в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Злоумышленнице грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев.