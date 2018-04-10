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Разбег помог новосибирцу больнее пнуть полицейского
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Разбег помог новосибирцу больнее пнуть полицейского 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным следствия, 21 марта в дежурную часть поступил сигнал о конфликте между соседями в Дзержинском районе. Прибыв на место, два стража порядка встретили пострадавшего. Он объяснил, что в его комнату вошли двое мужчин, приходящихся друг другу братьями, и пустили в ход кулаки.
С криками о помощи хозяин выбежал наружу. На призывы откликнулись соседи, которые позвонили в полицию.
Пострадавший и полицейские прошли к двери квартиры, где произошло насилие, и постучали. Дверь открыл один из братьев, в этот момент он был сильно пьян. «Увидев сотрудников полиции в форменном обмундировании, он отошел от порога на два шага назад, разбежался и пнул ногой в живот одного из сотрудников полиции. От удара полицейского откинуло назад», — рассказал старший помощник прокурора Дмитрий Лямкин.
В отношении агрессора пришлось применить силу, на него надели наручные браслеты. Второй брат попытался отбить родственника у полицейских, и вскоре второй комплект наручников был застегнут на его руках. Обоих мужчин доставили в отделение полиции, в это время оба они «выражались нецензурной бранью в отношении неопределенного круга лиц».
В отношении 30-летнего драчуна было заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Это не первый случай, когда стражи порядка в Новосибирске подвергаются насилию со стороны граждан. В декабре суд вынес приговор двум Наташам, которые избили и покусали полицейских у кафе «Фаворит».
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