Разбег помог новосибирцу больнее пнуть полицейского

По данным следствия, 21 марта в дежурную часть поступил сигнал о конфликте между соседями в Дзержинском районе. Прибыв на место, два стража порядка встретили пострадавшего. Он объяснил, что в его комнату вошли двое мужчин, приходящихся друг другу братьями, и пустили в ход кулаки.

С криками о помощи хозяин выбежал наружу. На призывы откликнулись соседи, которые позвонили в полицию.

Пострадавший и полицейские прошли к двери квартиры, где произошло насилие, и постучали. Дверь открыл один из братьев, в этот момент он был сильно пьян. «Увидев сотрудников полиции в форменном обмундировании, он отошел от порога на два шага назад, разбежался и пнул ногой в живот одного из сотрудников полиции. От удара полицейского откинуло назад», — рассказал старший помощник прокурора Дмитрий Лямкин

В отношении агрессора пришлось применить силу, на него надели наручные браслеты. Второй брат попытался отбить родственника у полицейских, и вскоре второй комплект наручников был застегнут на его руках. Обоих мужчин доставили в отделение полиции, в это время оба они «выражались нецензурной бранью в отношении неопределенного круга лиц».

В отношении 30-летнего драчуна было заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.