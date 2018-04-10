Совладелица турфирмы осуждена за мошенничество в Нижнем Новгороде

Как рассказала корреспонденту агентства новостей Newsroom24 помощник прокурора Московского района Оксана Григорьева, районный суд вынес приговор 42-летней сотруднице туристической компании «Нур», которая обвинялась в 13-ти эпизодах мошенничества.

По данным следствия, в период с июля 2016 года по август 2017 года женщина, являясь сотрудницей туристической компании, директором которой был ее муж, принимала от граждан денежные средства, обещая предоставить им путевки на отдых.

Однако вместо этого полученные деньги она присваивала. Общий ущерб, нанесенный 14-ти пострадавшим превысил 1,5 млн рублей.

При этом в июне 2017 года злоумышленница уже была судима за аналогичные преступления и приговорена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

С учетом этой судимости, Московский районный суд приговорил подсудимую к 6 годам и 2 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-ти лет.

В суде нижегородка заявила, что полученные от граждан деньги она отдавала в качестве долгов.

Директор этой туристической фирмы — муж подсудимой, является иностранцем. Он скрылся и находится в розыске.