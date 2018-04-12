В Саратове сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

10 апреля труп несовершеннолетней с признаками насильственной смерти был обнаружен поисковой группой сотрудников полиции и специалистов областной службы спасения в овраге на окраине г. Красноармейска.