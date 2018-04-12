В Саратове сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки 

10 апреля труп несовершеннолетней с признаками насильственной смерти был обнаружен поисковой группой сотрудников полиции и специалистов областной службы спасения в овраге на окраине г. Красноармейска.
«Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области реализован комплекс мер, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению данного преступления. Полицейскими был составлен фоторобот предполагаемого злоумышленника, данная информация и приметы подозреваемого размещены в средствах массовой информации региона. Благодаря грамотно спланированным действиям, подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска. Ранее судимый мужчина 1992 года рождения дал признательные показания. Задержанный сообщил о том, что 8 апреля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая физической расправой потерпевшей, совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, имея намерение избежать наказания за содеянное, злоумышленник совершил убийство девочки, спрятав тело жертвы в овраге. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.