В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Тело девочки с признаками насильственной смерти полиция и спасатели нашли 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска.

По подозрению в убийстве ребенка полиция задержала 25-летнего ранее судимого местного жителя, который сообщил, что 8 апреля, будучи пьяным и угрожая расправой, надругался над девочкой, а потом убил, спрятав тело. По данным следствия, подозреваемый нанес ранее незнакомой девочке не менее трех ножевых ранений в шею, от чего та скончалась.

Мужчина спрятал тело ребенка в овраге, прикрыв его сухими ветками и автомобильной покрышкой, а сам скрылся. Следователи возбудили дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

"В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении 25-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. Как отмечается, согласно экспертному заключению, смерть ребенка наступила в результате массивной кровопотери.