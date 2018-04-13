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В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
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В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА/САРАТОВ, 13 апр — РИА Новости. Волжский районный суд Саратова в пятницу отправил под арест до 12 июня Олега Филиппова, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Тело девочки с признаками насильственной смерти полиция и спасатели нашли 10 апреля в овраге на окраине Красноармейска.
По подозрению в убийстве ребенка полиция задержала 25-летнего ранее судимого местного жителя, который сообщил, что 8 апреля, будучи пьяным и угрожая расправой, надругался над девочкой, а потом убил, спрятав тело. По данным следствия, подозреваемый нанес ранее незнакомой девочке не менее трех ножевых ранений в шею, от чего та скончалась.
Мужчина спрятал тело ребенка в овраге, прикрыв его сухими ветками и автомобильной покрышкой, а сам скрылся. Следователи возбудили дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
"В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя и в отношении 25-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении. Как отмечается, согласно экспертному заключению, смерть ребенка наступила в результате массивной кровопотери.
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