Квартиру пенсионерки в Лианозово обокрали на 4 млн руб.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 9 апреля в полицию обратилась гражданка 1954 г. рождения, которая сообщила, что ее квартиру на ул. Абрамцевская обокрали.

«Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и похитил сейф с находившимися в нем 4 млн руб. Материальный ущерб составил 4 млн руб.», — сказали в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность преступника.