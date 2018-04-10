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Квартиру пенсионерки в Лианозово обокрали на 4 млн руб.
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Квартиру пенсионерки в Лианозово обокрали на 4 млн руб. 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Неизвестный похитил 4 млн руб. из квартиры пожилой женщины на северо-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, в ночь на 9 апреля в полицию обратилась гражданка 1954 г. рождения, которая сообщила, что ее квартиру на ул. Абрамцевская обокрали.
«Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный подобрал ключи к замку входной двери, проник в квартиру и похитил сейф с находившимися в нем 4 млн руб. Материальный ущерб составил 4 млн руб.», — сказали в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность преступника.
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