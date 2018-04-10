Lexus стоимостью 5,5 млн руб. украли в ТиНАО

Вечером 9 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратился представитель организации. «Сотрудники полиции выяснили, что на 39 км МКАД неизвестный похитил со стоянки автомобиль Lexus LX 570, принадлежащий организации. Материальный ущерб составил около 5,5 млн руб.», — сказали в ведомстве.

По данному факту в МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.