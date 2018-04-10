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Lexus стоимостью 5,5 млн руб. украли в ТиНАО
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Lexus стоимостью 5,5 млн руб. украли в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Неизвестный в ТиНАО похитил автомобиль стоимостью 5,5 млн руб., проводится проверка, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 9 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратился представитель организации. «Сотрудники полиции выяснили, что на 39 км МКАД неизвестный похитил со стоянки автомобиль Lexus LX 570, принадлежащий организации. Материальный ущерб составил около 5,5 млн руб.», — сказали в ведомстве.
По данному факту в МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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