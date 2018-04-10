Омич получил условный срок за незаконную ловлю рыбы

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Черлакском районном суде завершились слушания по уголовному делу в отношении 31-летнего Виктора Литвиненко и 38-летнего Даниила Посуха. Их признали виновными в незаконной ловле рыбы, занесённой в Красную книгу.

Суд установил, что июля 2017 года Литвиненко и Посух рыбачили на реке Иртыш на лодке. При этом они использовали донную сеть для вылова рыбы породы нельма. Мужчин задержали пограничники.

Суд вынес Литвиненко наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца условно. Посух получил наказание в виде 180 часов обязательных работ.