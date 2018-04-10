В Москве-реке нашли труп

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в Москве-реке. Об этом сообщается на сайте ведомства по столице.

По предварительным данным, 9 апреля 2018 года в районе Большой Филевской улицы в реке прохожие увидели в реке тело мужчины 40-45 лет.

"По предварительным данным, 09 апреля 2018 года в Москве-реке, в районе Большой Филевской улицы в городе Москве прохожие обнаружили тело мужчины на вид 40-45 лет. При проведении первичного осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено", — говорится в сообщении.

Личность погибшего и обстоятельства, при которых он погиб, выясняются.

Если будет найден состав преступления, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве недалеко от реки Яузы на 91-м км МКАД были обнаружены два трупа.