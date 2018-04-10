Ещё
В Москве-реке нашли труп
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве-реке нашли труп 

Газета.Ru 2 часа назад
Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в Москве-реке. Об этом сообщается на сайте ведомства по столице.
По предварительным данным, 9 апреля 2018 года в районе Большой Филевской улицы в реке прохожие увидели в реке тело мужчины 40-45 лет.
"По предварительным данным, 09 апреля 2018 года в Москве-реке, в районе Большой Филевской улицы в городе Москве прохожие обнаружили тело мужчины на вид 40-45 лет. При проведении первичного осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено", — говорится в сообщении.
Личность погибшего и обстоятельства, при которых он погиб, выясняются.
Если будет найден состав преступления, будет возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве недалеко от реки Яузы на 91-м км МКАД были обнаружены два трупа.
Газета.Ru: последние новости
Присяжные признали "приморских партизан" виновными Якутских музейных работников заподозрили в мошенничестве на 40 млн рублей Глава ФСБ сообщил о предотвращении теракта ИГ в ТЦ в Саратове
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков370
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД81
МиГ-31 превратили в крылатую ракету40
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину33
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало раскрыл подробности захвата «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение