Тело мужчины обнаружили в Москве-реке на западе столицы

Мужчина найден мертвым в Москве-реке на западе столицы, проводится проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, утром 9 апреля в полицию от очевидцев поступило сообщение об обнаружении трупа в воде в районе ул. Большая Филевская, вл. 40.

«У спасательной станции по указанному адресу из Москвы-реки извлечено тело москвича 1979 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти. Давность наступления смерти около суток. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели», — сказал источник.