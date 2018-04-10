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Тело мужчины обнаружили в Москве-реке на западе столицы
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Тело мужчины обнаружили в Москве-реке на западе столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Мужчина найден мертвым в Москве-реке на западе столицы, проводится проверка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, утром 9 апреля в полицию от очевидцев поступило сообщение об обнаружении трупа в воде в районе ул. Большая Филевская, вл. 40.
«У спасательной станции по указанному адресу из Москвы-реки извлечено тело москвича 1979 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти. Давность наступления смерти около суток. Следователи устанавливают обстоятельства его гибели», — сказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве Агентству «Москва» подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.
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