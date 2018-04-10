Курганский сельчанин пойдет под суд за нападение на гостью и участкового

По данным следствия, инцидент произошел вечером 14 марта, когда мужчина находился у себя дома в состоянии опьянения, а в гостях у него была женщина, с которой у хозяина возникла ссора на почве личной неприязни. Мужчина со злостью схватился за нож и замахнулся на гостью, пригрозив, что убьет. Та не на шутку испугалась и вызвала полицию.

Прибывшего участкового пьяный сельчанин оскорбил в нецензурной форме и стал угрожать ему ножом. К счастью, тогда все обошлось без последствий. Теперь дебошира будут по двум статьям — за угрозу убийством и публичное оскорбление представителя власти.

Как писала «Русская планета», свердловские полицейские освободили из «плена» уральца, которого мошенники заставили переписать собственную квартиру в Первоуральском городском округе Екатеринбурга

При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии было проведено пять обысков в Первоуральском округе по местам жительства и работы членов группы, подозреваемых в совершении мошеннических действий.