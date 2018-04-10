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Двое парней из Башкирии украли барана у бабушки и приготовили шашлык
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Двое парней из Башкирии украли барана у бабушки и приготовили шашлык 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Жители Белорекого района украли у бабушки барана и съели его, сообщает пресс-служба МВД по району.
В полицию обратилась 71-летняя женщина. Она рассказала, что у неё в хозяйстве есть коровы, телята и бараны. Выйдя утром к животным, бабушка недосчиталась одного барана. Ворота были закрыты, следовательно, самостоятельно уйти со двора животное не могло.
Вскоре полицейские установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались жители местные жители 19 и 26 лет. Молодых людей задержали. Парни раскаялись и признали свою вину.
По словам задержанных, они приехали в село Серменево отдыхать и выпивать. Во время застолья парни решили, что неплохо бы закусывать алкоголь шашлыком. Один из приятелей придумал, где взять мясо. Ночью молодые люди подъехали на машине к дому односельчанки, через огород проникли во двор и похитили барана. Друзья увезли животное, а затем зарезали и разделали его на берегу реки. На следующий день злоумышленники приготовили шашлык из части мяса. Другую часть продали, а деньги потратили на выпивку.
Сейчас парни полностью возместили ущерб. Материалы дела переданы в суд.
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