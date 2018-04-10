Двое парней из Башкирии украли барана у бабушки и приготовили шашлык

Жители Белорекого района украли у бабушки барана и съели его, сообщает пресс-служба МВД по району.

В полицию обратилась 71-летняя женщина. Она рассказала, что у неё в хозяйстве есть коровы, телята и бараны. Выйдя утром к животным, бабушка недосчиталась одного барана. Ворота были закрыты, следовательно, самостоятельно уйти со двора животное не могло.

Вскоре полицейские установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались жители местные жители 19 и 26 лет. Молодых людей задержали. Парни раскаялись и признали свою вину.

По словам задержанных, они приехали в село Серменево отдыхать и выпивать. Во время застолья парни решили, что неплохо бы закусывать алкоголь шашлыком. Один из приятелей придумал, где взять мясо. Ночью молодые люди подъехали на машине к дому односельчанки, через огород проникли во двор и похитили барана. Друзья увезли животное, а затем зарезали и разделали его на берегу реки. На следующий день злоумышленники приготовили шашлык из части мяса. Другую часть продали, а деньги потратили на выпивку.

Сейчас парни полностью возместили ущерб. Материалы дела переданы в суд.